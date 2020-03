Aantal doden door coronavirus Verenigd Koninkrijk stijgt naar 104

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is woensdag gestegen met 32 tot 104. Dat zei de Nationale Gezondheidsdienst (NHS) in het land.

Het totale aantal bevestigde gevallen van coronavirus in het Verenigd Koninkrijk bedraagt nu 2626.

99 patiënten met de diagnose Covid-19 overleden in Engeland. De laatste 32 patiënten die stierven waren tussen 59 en 94 jaar oud en hadden onderliggende gezondheidsproblemen, zei de NHS.

Bijna een derde van de nieuwe sterfgevallen in Engeland (10) vond plaats in ziekenhuizen in Londen, het zwaarst getroffen deel van het Verenigd Koninkrijk.