Het aantal coronavirusinfecties in Spanje is woensdag met ongeveer 2000 gestegen tot 13.716. Het aantal doden ging binnen 24 uur omhoog van 525 naar 598, meldde het ministerie van Volksgezondheid in Madrid.

Na Italië is Spanje het land in Europa dat momenteel het zwaarst wordt getroffen door de coronacrisis.

In Spanje heeft de regio Madrid het meest te lijden. Daar telden de autoriteiten woensdagavond meer dan 5600 mensen die besmet zijn met het coronavirus. Het dodental staat daar op 390.