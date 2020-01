Aantal doden door coronavirus in China stijgt snel

Het aantal mensen dat in China is overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is woensdag gestegen naar negen. Meer dan 440 mensen zijn besmet met het virus. China waarschuwt dat het SARS-achtige virus zou kunnen muteren en zich verder kan verspreiden.

Het virus wordt via de luchtwegen overgedragen. „De mogelijkheid van virale mutatie en verdere verspreiding van de ziekte is aanwezig”, zei viceminister Li Bin van de Nationale Gezondheidscommissie tijdens een persconferentie.

Dinsdag stond het aantal doden nog op zes en waren er ruim 300 mensen besmet.