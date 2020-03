Aantal doden coronavirus Italië naar 34, bijna 1700 besmettingen

Het dodental in Italië door het nieuwe coronavirus is opgelopen naar 34. De autoriteiten meldden zondag vijf nieuwe sterfgevallen. Het aantal besmettingen groeide naar bijna 1700.

Italië is het zwaarst getroffen land in Europa. De besmettingen en sterfgevallen zijn vooral in de regio’s Lombardije en Veneto in het noorden van het land. Veel besmette mensen in andere landen, liepen het virus op tijdens een verblijf in Italië.

Het hoofd van de burgerbeveiliging meldde zondag dat het aantal besmettingen was toegenomen tot 1694. Zaterdag was dat nog 1128. Van de patiënten zijn er 83 hersteld terwijl er 140 ernstig aan toe zijn en op de intensive care liggen.

De Italiaanse regering maakt zich intussen zorgen over de gevolgen voor de economie. De minister van Economische Zaken kondigde aan dat het kabinet deze week nog eens 3,6 miljard euro zal uittrekken voor maatregelen, bovenop de 900 miljoen die eerder al was beschikbaar gesteld. Italië is na China en Zuid-Korea het derde land wat betreft aantal besmettingen.