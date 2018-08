Aantal doden brugramp officieel op 43

Het officiële dodental van de brugramp in de Italiaanse stad Genua staat op 43. Daarmee heeft de prefectuur van de regio de niet officiële cijfers van zaterdag bevestigd. Negen mensen liggen nog in het ziekenhuis, waarvan vier in kritieke toestand.

Volgens de brandweer zijn alle opgegeven vermisten gevonden, maar zal het zoeken worden voortgezet om er zeker van te zijn dat er niemand meer onder het puin ligt.

Zaterdag vonden hulpdiensten nog drie doden onder het puin. De drie zaten in een auto die volledig geplet lag onder een groot betonnen blok dat deel uitmaakte van een van de pylonen van de brug. Later werd het lichaam van een 30-jarige man gevonden en bezweek een van de gewonden in het ziekenhuis.

Het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken meldde zaterdagavond dat er buitenlanders onder de doden zijn: vier Fransen, drie Chilenen, twee Albanezen, twee Roemenen, een Colombiaan en een Peruviaan.

Dinsdag stortte de cruciale verkeersbrug in en vielen tientallen auto’s circa 45 meter naar beneden en kwamen in het riviertje de Polcevera of op de oevers tussen brokstukken van de brug terecht. De uit de jaren zestig stammende 1,2 kilometer lange brug overspande een spoorwegcomplex, een industrieterrein en woonwijken.