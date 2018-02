Aantal doden aardbeving Taiwan stijgt naar 17

Na de verwoestende aardbeving in de Taiwanese stad Hualien is het dodental gestegen tot zeventien. Volgens de Chinese staatstelevisie zijn vrijdag de lichamen van een vermist gezin van vijf leden uit China gevonden.

Reddingsteams meldden eerder al dat ze ook de lijken van een Canadees koppel uit het puin van het Yunmen Cuiti-gebouw hebben gehaald. De Canadezen en de familie uit China zaten in een hotel dat was gehuisvest in het zwaar beschadigde complex. De wolkenkrabber was na de aardbeving woensdagnacht gevaarlijk scheef gezakt omdat de laagste verdiepingen waren ingestort.

De beving met een sterkte van 6.0 heeft grote schade aangericht aan de oostkust. Meer dan 270 mensen raakten gewond. Meer dan tweehonderd naschokken bemoeilijkten de afgelopen dagen de reddingswerkzaamheden.