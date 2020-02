Aantal dagelijkse virusdoden in China stijgt weer

Het dagelijkse aantal doden door en nieuwe besmettingen van het nieuwe coronavirus in China loopt weer op. De autoriteiten melden zaterdag dat er 47 mensen zijn gestorven tegen 29 doden een dag eerder. Tot nu toe heeft longvirus in het Aziatische land 2835 levens geëist.

Bijna alle sterfgevallen vonden plaats in Hubei, de centraal-Chinese provincie waar het virus voor het eerst opdook. Een van de 47 doden viel in Peking, de andere in de provincie Henan.

De nationale gezondheidscommissie laat weten dat er 427 nieuwe geïnfecteerden zijn vastgesteld. Dat zijn er honderd meer dan op vrijdag werd gemeld. 79.251 mensen op het Chinese vasteland zijn nu besmet met het virus.