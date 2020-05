Aantal dagelijkse coronadoden in VS duikt onder de 800

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 759 nieuwe doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. In totaal stierven 90.309 mensen in de VS aan het longvirus, het hoogste dodental wereldwijd.

Het aantal inwoners in de VS dat is besmet met het longvirus ligt nu boven de 1,5 miljoen. Dat zijn er zo’n 20.000 meer dan op zaterdag. Wereldwijd zijn bijna 4,8 miljoen mensen geïnfecteerd.

De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag nog te twijfelen over de hoogte van de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij zegde de financiële steun eerder op, omdat hij vindt dat de WHO niet goed is omgegaan met de uitbraak van het coronavirus. Zaterdag meldden Amerikaanse media dat de bijdrage deels wordt hersteld.