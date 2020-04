Aantal coronaslachtoffers in Italië daalt

Het aantal slachtoffers dat het coronavirus dagelijks maakt in Italië daalt. De gezondheidsautoriteiten maakten zondag 431 nieuwe overlijdensgevallen bekend, bijna 200 minder dan een dag eerder. Het is het laagste aantal doden sinds 19 maart.

Ook het aantal nieuwe besmettingen lijkt op zijn retour. Zondag kwamen er 4092 bij, ruim 600 minder dan in de voorgaande 24 uur. Italië heeft nu 156.363 geregistreerde corona-gevallen. Alleen de VS en Spanje telden er meer. Tot dusver zijn 19.899 Italiaanse patiënten bezweken aan de longziekte. 3343 zieken liggen nog op de intensive care. Dat is voor de negende dag op rij een hoopgevende vermindering.