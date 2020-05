Aantal coronapatiënten op ic daalt dagelijks in België

Het aantal coronapatiënten in België dat in het ziekenhuis op de intensivecareafdeling ligt, daalt per dag met 5 procent. Dat zei viroloog Stevan Van Gucht op de dagelijkse persconferentie over de ontwikkeling van de epidemie in het land. Er liggen nog 2222 coronapatiënten in de ziekenhuizen. 478 personen worden op de intensivecareafdelingen behandeld, en van hen liggen er 299 aan de beademing.

In België zijn de afgelopen 24 uur 62 coronapatiënten overleden, 35 van hen in het ziekenhuis. Het aantal personen dat aan het longvirus in België is bezweken, komt daarmee op 8707. Het afgelopen etmaal werden 60 mensen in het ziekenhuis opgenomen, 55 patiënten mochten weer naar huis.

De afgelopen 24 uur zijn 368 nieuwe besmettingen gerapporteerd. De dalende trend van het aantal besmettingen is voorlopig gestopt, meldde Van Gucht. Dat komt volgens hem doordat er sinds enkele dagen veel meer wordt getest. Bij 53.449 inwoners van België is inmiddels een coronabesmetting gevonden.

Sinds maandagmorgen mogen alle winkels in het land weer open. Bij verschillende winkels stonden direct al lange rijen.