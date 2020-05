Aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen zakt onder 1000

Het aantal coronapatiënten dat in Belgische ziekenhuizen is opgenomen, is tot onder de 1000 gedaald. Er liggen nog 937 personen in het ziekenhuis. Daarbij is het aantal zieken op de intensivecareafdelingen in de afgelopen 24 uur verder afgenomen tot onder de 200. Van de 187 patiënten in ic-bedden worden er nog 90 beademend, maakten de Belgische gezondheidsautoriteiten bekend.

De ziekenhuisopnames in België blijven dalen, zei viroloog Steven Van Gucht, met 6 procent per dag. Sinds 15 maart zijn 15.682 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard.

De afgelopen 24 uur zijn 42 mensen overleden. België telt nu 9.430 sterfgevallen die aan Covid-19 worden toegeschreven. Ook hier blijft de trend dalend, en neemt het aantal af met 3 procent per dag. Er werden het afgelopen etmaal wel 212 nieuwe bevestigde besmettingen gemeld. Het aantal besmette personen is nu 58.061.