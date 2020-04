Aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen gedaald

Het aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen is voor het eerst gedaald sinds de uitbraak van het virus. Er liggen nog 5688 mensen in het hospitaal, 324 minder dan een etmaal eerder, maakten de gezondheidsautoriteiten woensdag bekend.

Het aantal mensen op de intensive care steeg met zes naar 1276 en het aantal mensen dat wordt beademd nam met negen toe tot 1008. In België werden de afgelopen 24 uur 205 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld. Het totaal aantal doden komt daarmee op 2240.