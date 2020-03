Het aantal besmettingen met het coronavirus in Duitsland is gestegen met 2705 patiënten naar 16.662. Dit meldde de Duitse evenknie van het RIVM, het Robert Koch Instituut. Nog eens zestien patiënten zijn in 24 uur aan de gevolgen van het virus overleden. Dat brengt het dodental in de Bondsrepubliek op 47.