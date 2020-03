Meer dan 130.000 mensen wereldwijd zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Dat meldt persbureau AFP op basis van een eigen telling. Meer dan 4900 mensen zijn aan de ziekte Covid-19 overleden. In 116 landen zijn mensen besmet.

Het overgrote deel van alle besmettingen is in China, waar het virus uitbrak in de stad Wuhan. De provincie Hubei, waar Wuhan ligt, is het zwaarst getroffen.

Zeker 68.000 besmette mensen zijn al hersteld van het virus.