Aantal coronagevallen Rusland stijgt gestaag

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Rusland blijft gestaag stijgen. Het landelijke crisiscentrum meldde donderdag 11.231 nieuwe gevallen en dat was de grootste toename tot nu toe.

Het totale aantal coronagevallen in Rusland is nu 177.160. De afgelopen 24 uur stierven 88 mensen in het land aan de gevolgen van een besmetting, waarmee het aantal doden op 1625 kwam.

Ondanks de stijgende trend kondigde de burgemeester van Moskou aan dat hij de maatregelen tegen verspreiding van het virus wil gaan versoepelen. Volgens Sergej Sobjanin is de situatie in zijn stad namelijk enigszins gestabiliseerd. De Russische hoofdstad is de belangrijkste besmettingshaard in het land.