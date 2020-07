Aantal coronagevallen in VS nu boven de 4 miljoen

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten bereikte donderdag de 4 miljoen, met gemiddeld meer dan 2600 nieuwe gevallen per uur. Dat meldt persbureau Reuters op basis van eigen tellingen.

De besmettingen in de Verenigde Staten zijn snel toegenomen sinds het eerste geval op 21 januari werd ontdekt. Na 98 dagen zat het land op 1 miljoen gevallen. Het duurde nog 43 dagen om 2 miljoen te bereiken en vervolgens 27 dagen om 3 miljoen te bereiken. Het kostte slechts 16 dagen om 4 miljoen te bereiken met een snelheid van 43 nieuwe gevallen per minuut.

De federale regering, de gouverneurs van de deelstaten en burgemeesters van de steden hebben vaak ruzie gemaakt over de beste manier om de pandemie aan te pakken. Dat heeft geleid tot een verwarrende lappendeken van regels over zaken als het dragen van mondkapjes in het openbaar en wanneer bedrijven kunnen openen.

President Donald Trump sloeg recentelijk een andere toon aan. Hij was eerder terughoudend zelf een mondkapje te dragen, maar deze week moedigde hij Amerikanen aan om maskers te gebruiken en verscheen hij onlangs voor het eerst in het openbaar met een gezichtsbedekking.

Van de twintig landen met de grootste uitbraak staan de Verenigde Staten op de tweede plaats voor gevallen per hoofd van de bevolking, met 120 besmettingen per 10.000 mensen, die alleen door Chili werden overtroffen.

Met meer dan 143.000 sterfgevallen, of 4,4 doden per 10.000 mensen, staan de Verenigde Staten wereldwijd op de zesde plaats van hoogste sterfgevallen per hoofd van de bevolking. Alleen het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Chili en Frankrijk overschrijden dit.