Aantal coronagevallen in Afrika boven de 750.000

Het totaal aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in Afrika is voorbij de 750.000. Dat meldt persbureau Reuters op basis van cijfers van overheden en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Volgens de telling zijn er op het Afrikaanse continent 751.151 coronagevallen, 15.721 doden en 407.461 genezen mensen. Het aantal besmettingen overschreed de grens van 500.000 op 8 juli.

Het virus trof Afrika later dan andere continenten en de overdrachtssnelheid ligt lager dan elders. Toch kan dit zich vertalen in een langdurige, jarenlange uitbraak, zei de WHO in mei.

De meeste landen op het continent hebben beperkingen opgelegd aan openbare bijeenkomsten en internationale reizen en hebben een avondklok ingevoerd, naast andere maatregelen die bedoeld zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Volgens de telling hebben Zuid-Afrika, Ghana, Nigeria, Egypte en Algerije de meeste besmettingen van het continent.