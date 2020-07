Aantal coronagevallen Duitsland stijgt tot boven 200.000

Het aantal coronagevallen in Duitsland is gestegen tot boven de 200.000. Het Robert Koch-Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde donderdag 534 nieuwe gevallen over de afgelopen 24 uur. Daarmee steeg het totaal naar 200.260.

Het aantal mensen dat in Duitsland aan de gevolgen van een besmetting met het nieuwe coronavirus is overleden, is met zeven toegenomen tot 9078.

Duitsland is net als Nederland bezig met het versoepelen van de coronaregels omdat de verspreiding van het virus onder controle is.