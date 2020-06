Aantal coronagevallen Duitse slachterij drastisch gestegen

Het aantal coronagevallen bij de in opspraak geraakte Duitse slachterij Tönnies is drastisch gestegen. Inmiddels is bij 1553 werknemers een besmetting vastgesteld. In totaal zijn tot nu toe 6650 tests afgenomen.

De coronauitbraak bij het vleesbedrijf in Rheda-Wiedenbrück, een van de grootste van het land, leidde ertoe dat scholen en kinderdagverblijven in de regio weer de deuren moesten sluiten. Personeel en families worden gedwongen thuis te blijven. De regio sluit niet uit helemaal op slot te moeten.

Inmiddels discussieert de politiek over een reorganisatie van de vleessector. Volgens critici komt de uitbraak onder meer omdat in slachterijen goedkope Oost-Europese krachten worden ingezet, die dicht opeengepakt in kleine ruimtes wonen.

Bij de bestrijding van de Tönnies-uitbraak zijn tientallen militairen ingezet. Zij helpen bij het onderzoek naar contacten van geïnfecteerden en bij de verwerking van testgegevens.