Aantal coronagevallen Brazilië passeert grens van 3,5 miljoen

Het aantal besmettingen in Brazilië is donderdag de grens van 3,5 miljoen gepasseerd. Ruim 112.000 besmette Brazilianen zijn overleden aan de ziekte Covid-19, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat is bijna de helft van alle coronadoden die tot nu toe vielen in Zuid-Amerika.

Alleen in de Verenigde Staten zijn meer besmettingen (5,5 miljoen) en sterfgevallen (174.000) door het virus. In totaal hebben nu iets meer dan 22,5 miljoen aardbewoners een besmetting met het virus opgelopen. Het dodental nadert de 800.000.