Aantal coronagevallen België over de honderd

Het aantal coronabesmettingen in België is opgelopen tot 109. Het federale ministerie van Volksgezondheid meldt 59 nieuwe gevallen in het land.

Minister Maggie De Block zei tijdens een speciale vergadering van de EU-ministers van Volksgezondheid in Brussel vrijdag dat bij de meeste patiënten de bron van besmetting bekend is. Ze uitte kritiek op „enkele lidstaten” die een exportverbod hebben aangekondigd voor mondkapjes. Het gaat om Duitsland en Tsjechië.

Volgens De Block moeten de lidstaten niet overdrijven. Ook hekelde ze de „ontoelaatbare” prijsstijgingen van desinfecterende handgel. Frankrijk heeft vrijdagmorgen per decreet maximumprijzen voor deze gels ingesteld.