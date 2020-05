Aantal coronadoden Zweden stijgt tot boven 3000

Het aantal doden door het coronavirus in Zweden is gestegen tot boven de 3000. Het agentschap voor volksgezondheid meldde dat er de afgelopen 24 uur 99 nieuwe sterfgevallen waren en dat het totaal nu 3040 is.

Zweden heeft minder strenge maatregelen genomen tegen verspreiding van het virus dan andere Europese landen. De Zweedse overheid vroeg inwoners om vooral zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Inwoners kunnen door het terughoudende overheidsbeleid nog naar restaurants en cafés gaan. Ook mogen scholen en kinderdagverblijven open blijven. Wel geldt een verbod op bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen.

Het sterftecijfer door het coronavirus ligt in Zweden hoger dan in omliggende landen als Finland, Denemarken en Noorwegen waar de autoriteiten uitgebreidere anticoronamaatregelen namen. Maar het ligt weer lager dan bijvoorbeeld in Spanje en Italië, landen die nagenoeg op slot gingen.