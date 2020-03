Aantal coronadoden in Verenigd Koninkrijk groeit met 209

Het aantal sterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het coronavirus is de afgelopen 24 uur gestegen met 209 naar 1228. De stijging was iets minder dan zaterdag toen 260 doden werden gemeld door de gezondheidsautoriteiten.

Het aantal besmettingen stijgt ondertussen richting de 20.000. Twee leden van het Britse kabinet, onder wie premier Boris Johnson, zijn in quarantaine omdat ze besmet zijn. Een derde lid zit geïsoleerd omdat een vermoeden bestaat dat hij het virus onder de leden heeft.