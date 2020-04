Het aantal doden door het coronavirus in Spanje is woensdag verder gestegen. In de afgelopen 24 uur overleden 757 mensen tot een totaal van 14.555, zei het ministerie van Gezondheid.

De dagelijkse toename van het dodental vertraagde wel enigszins. Als percentage van het totale dodental was dit woensdag 5,5 procent, vergeleken met 5,7 procent de dag ervoor.

Het aantal bevestigde besmettingsgevallen in het land steeg tot 146.690 van 140.510 op dinsdag, aldus het ministerie.