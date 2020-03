Aantal coronadoden in Spanje overstijgt aantal in China

In Spanje zijn inmiddels 3434 mensen in Spanje aan het virus bezweken. Dat is meer dan het aantal doden dat China als gevolg van het virus heeft geteld. In Spanje overleden in 24 uur tijd 738 patiënten aan de gevolgen van het virus. Het land telt inmiddels 47.610 besmettingen. De gezondheidsautoriteiten stellen echter ook een sterke stijging van het aantal genezingen vast. Meer dan 5300 patiënten zijn weer helemaal beter.

De regering verwacht dat het hoogtepunt van het coronavirus nadert. In april zouden een aantal beperkingen kunnen worden opgegeven. Spanjaarden mogen momenteel nauwelijks nog hun huis uit. Woensdag stemt het Spaanse parlement over de verlenging van de noodtoestand tot 11 april. De meeste parlementariërs stemmen vanuit hun woning.

Verreweg de meeste coronapatiënten zijn vooralsnog in Italië bezweken. Daar stierven meer dan 6800 mensen aan de gevolgen van het virus.