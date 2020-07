Het aantal doden door het coronavirus in Rusland is volgens de officiƫle cijfers gestegen tot boven de 10.000. Het aantal sterfgevallen is in de afgelopen 24 uur gestegen met 168, waarmee het totale aantal coronadoden op 10.027 komt.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg volgens de Russische gezondheidsautoriteiten in een etmaal met 6632 en brengt het totaal op 674.515 besmettingen.