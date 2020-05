Aantal coronadoden in Latijns-Amerika boven de 30.000

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn 30.000 mensen in Latijns-Amerika gestorven aan de gevolgen van het longvirus. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Brazilië is veruit het zwaarst getroffen land, daar hebben ruim 16.000 inwoners het leven gelaten.

In Brazilië zijn ruim 250.000 besmettingen geregistreerd. Wereldwijd tellen alleen Rusland en de VS meer geïnfecteerden. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro noemde het virus echter ‘een griepje’ en uitte verschillende malen kritiek op gouverneurs van staten die maatregelen troffen om verspreiding tegen te gaan. Die zouden de economie ernstig schaden.

In Chili zijn ruim 46.000 inwoners besmet en 478 doden gevallen. De autoriteiten maakten maandag (lokale tijd) bekend dat de helft van de Chileense senaat en vier ministers in quarantaine zijn geplaatst omdat ze in contact waren gekomen met drie geïnfecteerde collega’s.