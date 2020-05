Aantal coronadoden in Italië boven 30.000

Het aantal doden door het coronavirus in Italië is gestegen tot boven de 30.000. De afgelopen 24 uur zijn er 243 nieuwe sterfgevallen gemeld. Dat is een daling ten opzichte van een dag eerder, toen er 274 mensen omkwamen.

Het totale dodental staat op 30.201. Daarmee heeft Italië het op een na hoogste dodental van Europa, na het Verenigd Koninkrijk.

Italië meldde 1327 nieuwe besmettingen met het longvirus, dat is ongeveer tachtig lager dan op donderdag. Het totale aantal besmettingen in Italië staat op 217.185.