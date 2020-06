Aantal coronadoden in Duitsland stijgt met 30

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 30 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is duidelijk meer dan in de voorgaande dagen, toen steeds minder dan tien doden werden geregistreerd. Dat meldt het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Het aantal nieuwe besmettingen was met 345 iets lager dan de voorgaande dag toen 378 nieuwe infecties werden gemeld. Sinds het begin van de coronacrisis zijn tot dusver 186.184 mensen in het land besmet geraakt met het longvirus. Het Duitse dodental als gevolg van Covid-19 bedraagt volgens het RKI 8830.

Ongeveer 173.600 mensen zijn volgens het RKI genezen van de infectie. Dat zijn er 500 meer dan een dag eerder. De Duitse regering heeft dinsdag de corona-app gelanceerd en verwacht dat deze door de bevolking breed zal worden gebruikt. De app waarschuwt deelnemers als ze langere tijd binnen twee meter in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Zij kunnen zich dan laten testen.