Aantal coronadoden in de VS nadert de 111.000

In de Verenigde Staten is het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus gestegen tot 110.990, zo blijkt uit de laatste cijfers van de Johns Hopkins University. Het totale aantal bevestigde besmettingsgevallen nadert de 2 miljoen: 1.960.897. De Verenigde Staten hebben verreweg de meeste besmettingsgevallen van het virus en sterfgevallen door Covid-19 ter wereld.

Onderzoekers van de Universiteit van Washington schatten in dat het dodental in de Verenigde Staten in augustus tot ruim 145.000 zal stijgen. Die schatting is 5000 hoger dan enkele dagen geleden. In 22 van de 50 Amerikaanse staten groeit het aantal slachtoffers. Vooral in de grote staten Florida en Texas is de toename van het aantal gevallen sterk.

Het virus heeft wereldwijd ruim 406.000 mensen het leven gekost en ruim 7,1 miljoen mensen zijn besmet geraakt sinds het eind vorig jaar in China werd ontdekt.