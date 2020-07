Aantal coronadoden in Brazilië stijgt tot boven de 80.000

Het coronavirus blijft zich in Latijns-Amerika verder verspreiden. In Brazilië zijn inmiddels meer dan 80.000 mensen aan de gevolgen van het virus overleden, meldde de Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid maandag (lokale tijd). In het land zijn in de afgelopen 24 uur ruim 20.000 nieuwe besmettingsgevallen gerapporteerd en 632 sterfgevallen.

Het land is op de Verenigde Staten na wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. Bij zeker 2,1 miljoen mensen is vastgesteld dat ze het coronavirus hebben (gehad). Van hen zijn er 80.120 overleden.

In Brazilië zijn ook nog eens twee ministers besmet geraakt. Het gaat om Onyx Lorenzoni (Burgerschap) en Milton Ribeiro (Onderwijs), die dat beiden op sociale media bekendmaakten. Van twee leden van de regering van president Jair Bolsonaro was al eerder bekend dat ze het virus hebben opgelopen en ook de president zelf is besmet.

Ook in Mexico blijven de aantallen verder oplopen. Daar zijn sinds de vorige dag ruim 5000 nieuwe besmettingsgevallen gerapporteerd en 301 sterfgevallen. Het totaalaantal besmettingen komt daarmee uit op 349.396 en het aantal sterfgevallen op 39.485.