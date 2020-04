Aantal coronadoden in België over de 2000

Het aantal mensen dat in België is overleden door het coronavirus is de 2000 gepasseerd. Het afgelopen etmaal werden 162 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, maakten de gezondheidsautoriteiten dinsdag bekend.

Het sterftecijfer stond maandag nog op 1632. Dinsdag werd bekend dat tussen 1 en 4 april 241 mensen zijn overleden in Vlaamse verzorgingstehuizen. Het gaat voor een groot deel om 85-plussers, die waarschijnlijk allen besmet waren met het virus. Het totaal aantal overlijdens komt daarmee op 2035.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was voor de vijfde keer op rij lager ten opzichte van de voorgaande dag. Maandag kwamen er 314 patiënten bij, terwijl er 171 werden ontslagen, waarmee het totaal op 6012 komt. Het aantal mensen op de intensive care is met 1260 vrij stabiel. Ruim de helft van de ic-bedden (56 procent) in België is bezet.

Er werden 1380 nieuwe besmettingen geregistreerd, waarmee het totaal komt op 22.194. De testcapaciteit is de laatste dagen fors verhoogd.