Aantal coronadoden in België loopt op naar 220

Het aantal doden als gevolg van Covid-19 is in 24 uur in België met 42 gestegen tot 220. Afgelopen etmaal zijn 1.298 nieuwe bevestigde besmettingen gemeld, waarmee het totaal op 6.235 komt. In Belgische ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 131 patiënten op de intensive care opgenomen. Daar liggen in totaal nu 605 mensen, melden de gezondheidsautoriteiten.

In de ziekenhuizen werden sinds woensdag 536 nieuwe patiënten opgenomen, terwijl 128 patiënten juist weer naar huis mochten. In totaal worden nu 2.652 mensen met het virus in Belgische ziekenhuizen verzorgd.

Viroloog Steven Van Gucht, die dagelijks de nieuwe coronacijfers bekendmaakt namens de federale regering, zegt dat volgens de modellen die in België worden gebruikt de piek „ergens rond begin april” in het land is te verwachten. Die voorspelling is gebaseerd op een halvering van de contacten die mensen hebben. België heeft op 18 maart verregaande maatregelen getroffen om de verspreiding van het longvirus tegen te gaan.

„Als dat meer dan 50 procent is, kan die piek wat vroeger vallen. Is dat minder dan 50 procent, dan zal die wat later vallen en duurt de uitbraak ook langer”, aldus Van Gucht.