Aantal coronadoden Frankrijk stijgt naar 25.987

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Frankrijk is met 178 gestegen naar 25.987. Dat zijn er 83 minder dan buurland Spanje, waar 26.070 coronapatiënten zijn overleden. In Spanje steeg het dodental donderdag met 213.

Spanje en Frankrijk behoren met Italië tot de landen in Europa die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie.

De druk op de Franse ziekenhuizen blijft wel afnemen. Het aantal patiënten op de intensive care daalt al enige tijd. Er liggen nu nog 2961 mensen, 186 minder dan een dag eerder. Het is voor het eerst sinds 25 maart dat het aantal ic-patiënten onder de 3000 ligt. Op het hoogtepunt van de crisis lagen nog 7148 patiënten op de Franse ic’s.

Ook het totale aantal patiënten dat vanwege het coronavirus in het ziekenhuis ligt, daalde met 775. Het ging donderdag nog om 23.208 mensen. De piek lag op 14 april, toen 32.292 bedden bezet waren.