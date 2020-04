Het aantal doden door het coronavirus in Frankrijk is tot boven de 10.000 gestegen. Het gaat om slachtoffers in ziekenhuizen en verzorgingshuizen.

De afgelopen 24 uur steeg het aantal sterfgevallen met 1417 naar 10.328, meldde het hoofd van de Franse publieke gezondheidsautoriteit. Frankrijk is na Italië, de VS en Spanje het vierde land waar meer dan 10.000 mensen stierven door het virus.