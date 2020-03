Aantal coronadoden Duitsland stijgt met 11 naar 31

Het aantal mensen dat is overleden door het coronavirus in Duitsland is met 11 gestegen tot 31. Dat heeft het Robert Koch-Institut (RKI) bekendgemaakt.

Het aantal nieuwe besmettingen is met 2958 gestegen tot 13.957, volgens het RKI. Persbureau dpa houdt iedere dag zelf een telling op basis van lokale cijfers en komt al dagen op meer besmettingen uit dan het RKI.

Het hoofd van het RKI meldt dat mensen afstand van elkaar moeten houden om zo verdere besmettingen te voorkomen. „Het is aan de autoriteiten om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat mensen afstand tot elkaar houden.”