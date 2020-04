Aantal coronadoden afgelopen 24 uur in VS weer lager

Het aantal mensen dat de afgelopen 24 uur in de Verenigde Staten is omgekomen door Covid-19 is met 1509 ongeveer gelijk aan een dag eerder en lager dan de dager daarvoor, toen er ook al een daling te zien was. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore op basis van een dagelijkse telling.

Het totale dodental in de VS komt hiermee op 23.529. De VS zijn het zwaarst getroffen land met meer dan 550.000 besmettingen, dat is ongeveer een kwart van alle mensen bij wie het virus is vastgesteld.