Het aantal besmettingen met het coronavirus in de VS is tot boven de 200.000 gestegen. Dat meldde de Johns Hopkins University in Baltimore woensdag.

Het aantal geïnfecteerden in Amerika is sinds vrijdag verdubbeld. Volgens de universiteit was het virus bij 203.608 mensen vastgesteld.

Het aantal mensen dat in de VS aan het virus is bezweken steeg naar ruim 4500.