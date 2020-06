Aantal coronabesmettingen Suriname stijgt naar 74

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Suriname is woensdag gestegen tot 74. Hiervan zijn negen mensen genezen en is een persoon overleden. Dit blijkt uit de cijfers die woensdagmiddag op de officiële Covid-website gepubliceerd zijn.

De deskundigen van het Covid-19 managementteam waarschuwen al langer dat er veel meer mensen ziek zullen worden. Om toch te proberen de verspreiding van het virus in te dammen, heeft de Surinaamse vicepresident Ashwin Adhin woensdagmiddag een totale lockdown van ruim een week afgekondigd. Deze zal donderdag om 18.00 uur ingaan en vrijdag 12 juni om 06.00 uur eindigen.

De bedoeling is dat de gezondheids- en veiligheidsdiensten hun werk in de komende week in alle rust kunnen doen. Het gaat dan om het lokaliseren, isoleren en behandelen van het virus om daarmee de verspreiding in te dammen. Surinamers mogen tijdens de lockdown alleen hun huis uit voor noodzakelijke dingen. Alle niet-essentiële bedrijven moeten hun deuren sluiten. Kleine groentezaken, bakkerijen, slagerijen, afhaalservices van restaurants, apotheken en benzinestations mogen open blijven tussen 08.00 en 17.00 uur.