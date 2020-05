Aantal coronabesmettingen in Rusland stijgt met ruim 10.000

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in Rusland is vrijdag opgelopen naar 262.843. Dat is een stijging van 10.598 nieuwe bevestigde gevallen.

Het land telt na de Verenigde Staten en Spanje het hoogste aantal bevestigde gevallen. Het land wijt het hoge aantal gevallen aan de vele uitgevoerde tests. In totaal zijn 6,4 miljoen Russen getest. Rusland heeft 145 miljoen inwoners.

Moskou is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle infecties. De stad begint vrijdag met het massaal testen van burgers op het coronavirus. Doel is dat tegen het eind van de maand dagelijks 100.000 Moskovieten worden getest.

Volgens de autoriteiten zijn de afgelopen 24 uur 113 mensen bezweken aan Covid-19. Het totaalaantal doden komt hiermee op 2418. Ondanks het hoge aantal infecties is het officiële sterftecijfers in Rusland laag in vergelijking met landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Italië en Spanje.

De autoriteiten zeggen dat dit onder meer komt omdat Rusland in staat was om lessen te trekken uit de ervaringen in West-Europa. Het land isoleerde al snel reizigers en mensen met een zwakke gezondheid en begon al snel uitgebreid te testen.

Critici trekken de cijfers in twijfel. Zij beschuldigen de autoriteiten ervan een andere doodsoorzaak toe te schrijven aan virusgerelateerde sterfgevallen.