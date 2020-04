Aantal coronabesmettingen in Rusland nu boven de 90.000

In Rusland zijn weer duizenden coronagevallen aan het licht gekomen. De autoriteiten melden dat het afgelopen etmaal bij 6411 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus. Dat is de grootste toename tot dusver in het land.

In Rusland zijn tot dusver 93.558 besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Het dodenstal steeg de afgelopen 24 uur met 72 naar 867. Rusland heeft daarmee de dodelijkste dag achter de rug sinds het begin van de uitbraak.

De meeste coronagevallen zijn volgens plaatselijke media vastgesteld in hoofdstad Moskou. Daar mogen de 12 miljoen inwoners hun huizen alleen verlaten als ze een geldige reden hebben, zoals de hond uitlaten, werken of boodschappen doen.