Aantal coronabesmettingen in Canada naar 313

Het aantal mensen dat in Canada is besmet met het nieuwe coronavirus is zondag gestegen naar 313. Er is een dode gevallen. Het land heeft de nodige maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Hoofd Volksgezondheid Theresa Tam maakte duidelijk dat het reizen wordt ingeperkt en iedereen die uit het buitenland terugkeert veertien dagen in zelf-isolatie moet. Canadezen dienen grote menigten te vermijden, sociale afstand bewaren en indien mogelijk zoveel mogelijk thuis werken. Het kabinet komt maandag bijeen en ministers hebben al aangegeven dat er nog meer maatregelen volgen.

Premier Justin Trudeau, die samen met zijn gezin thuis in quarantaine zit, laat weten dat het goed gaat met zijn vrouw Sophie. Zij is een van de geïnfecteerden met het longvirus. „Sophie heeft hoofdpijn en voelt zich niet helemaal lekker. Maar het is niet erger dan een zware verkoudheid zou zijn.”

Canada heeft bijna 25.000 mensen getest. Dat is per hoofd van de bevolking een van de hoogste aantallen ter wereld.