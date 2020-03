Aantal coronabesmettingen in België opgelopen tot acht

Het aantal mensen in België bij wie een besmetting met het nieuwe coronavirus is vastgesteld is opgelopen tot acht. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie de Block maandag bekendgemaakt. Zondag stond de teller nog op twee.

Eerder op de ochtend werd al gemeld dat iemand in Brussel het virus onder de leden heeft. Het betreft een vrouw die is teruggekeerd uit Noord-Italië. Ook de andere vijf nieuwe gevallen zijn daar op vakantie geweest. Onder hen drie mensen uit één gezin.

Bij de tweede besmetting die zondag aan het licht kwam ging het om een vrouw die uit Frankrijk terugkwam. Ze ligt in een ziekenhuis in Antwerpen en maakt het volgens De Block relatief goed.

De eerste besmetting is alweer even geleden. Die persoon is inmiddels weer genezen verklaard.