Aantal coronabesmettingen in België loopt verder op

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in België blijft oplopen. De ziekenhuizen krijgen ook meer mensen met Covid-19 binnen. Aangezien het effect van de recente vrijheidsbeperkende maatregelen nog een tijd op zich laat wachten, zal die trend zich nog even doorzetten, was de boodschap vrijdag op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten.

Dagelijks zijn er gemiddeld 24 nieuwe opnames, 60 procent meer dan een week geleden. In de ziekenhuizen liggen 267 patiënten, van wie 42 op de intensive care.

Tussen 21 en 27 juli raakten dagelijks gemiddeld 371 mensen geïnfecteerd. Gemiddeld stierven 3 personen per dag als gevolg van het longvirus.

Sinds enkele dagen gelden in België strengere regels voor het aantal sociale contacten. Mensen moeten ondanks het mooie weer en de start van de uitverkoopperiode zaterdag echt afstand van elkaar blijven houden, zei Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum. „Gedisciplineerd winkelen is momenteel de enige optie. Samenscholingen kunnen nu echt niet. Het komt nu aan op doorzettingsvermogen.”

Zoals aangekondigd moeten Belgen die terugkomen uit het buitenland vanaf zaterdag een vragenformulier invullen. Buitenlanders die langer dan 48 uur in België willen verblijven moeten dat ook doen. Wie met de boot of het vliegtuig arriveert, moet het ingevulde document sowieso afgeven. Doel is dat de autoriteiten snel contact kunnen opnemen als dat nodig wordt geacht, bijvoorbeeld als er ergens een besmettingshaard ontstaat.