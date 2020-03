Aantal coronabesmettingen in België boven de 2000

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in België is de 2000 gepasseerd. Het gaat om 2257 gevallen, een toename met 462. Het dodental door het nieuwe coronavirus is de afgelopen 24 uur met 16 opgelopen tot 37. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Van de nieuwe gevallen komen de meeste (meer dan 300) uit Vlaanderen. Volgens een woordvoerder zijn de cijfers een onderschatting van de werkelijke besmettingsgraad omdat niet iedereen met symptomen wordt getest.

In de ziekenhuizen zijn 203 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat brengt het totaal op 837, van wie er 114 op de intensive care worden beademd. Volgens het ministerie zijn sinds 13 maart 204 personen hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen.