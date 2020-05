Aantal coronabesmettingen in Afrika passeert 100.000

Het aantal coronabesmettingen in Afrika is de 100.000 gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van persbureau AFP. In het hele continent raakten zeker 100.002 mensen besmet, terwijl 3095 de dood vonden als gevolg van het virus.

De landen in Noord-Afrika zijn het hardst getroffen door het coronavirus. Egypte (15.003 besmettingen en 696 doden) en Algerije (7728 besmettingen en 575 doden) registreerden de hoogste aantallen. In het zuiden zijn vooral Zuid-Afrika en Nigeria hard geraakt.

Afrika is vergeleken met Europa en de Verenigde Staten minder hard getroffen door het coronavirus. In de VS raakten meer dan 1,5 miljoen mensen besmet, terwijl het land bijna 100.000 doden registreerde. Europese landen tellen in totaal bijna 2 miljoen besmettingsgevallen. Meer dan 170.000 mensen zijn door het virus overleden.

Deskundigen zijn bang dat de werkelijke omvang van het coronavirus in Afrika groter is dan gedacht. Dat komt onder meer omdat er te weinig testcapaciteit is.