Aantal Chinese doden coronavirus nu boven 3000

In China is het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus opgelopen tot 3012. Dat zijn er 31 meer dan een etmaal eerder. Het aantal besmettingsgevallen steeg met 119 tot 80.409, melden de Chinese gezondheidsautoriteiten.

Van alle besmette Chinezen zijn inmiddels 50.000 genezen.

Ook in Zuid-Korea steeg het aantal besmettingen. Daar kwamen woensdag 438 gevallen bij en is het totaal aantal Zuid-Koreanen dat besmet is tot 5766, meldt persbureau Yonhap.

Wereldwijd is het aantal geregistreerde besmettingen gestegen tot 94.410. Het aantal doden staat op 3269.

Het aantal bevestigde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is woensdag gestegen tot 38. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden 15 nieuwe gevallen gemeld.