Aantal Britse doden door coronavirus sterk naar boven bijgesteld

Het officiële aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is woensdag fors naar boven bijgesteld tot 26.097. Dit omvatte voor het eerst ook sterfgevallen in verpleeghuizen en particuliere huishoudens.

Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk nu meer sterfgevallen telt dan Frankrijk en Spanje.

Hoewel internationale vergelijkingen moeilijk zijn, bevestigen de nieuwe cijfers de positie van Groot-Brittannië onder de Europese landen die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen.

Italië zei woensdag dat 27.682 mensen waren overleden nadat ze positief waren getest op het coronavirus. Net als Groot-Brittannië zijn de cijfers gebaseerd op sterfgevallen in ziekenhuizen maar ook elders.