Aantal Britse coronadoden voorbij de 13.000

LONDEN (ANP (ANP/RTR). In het Verenigd Koninkrijk is het aantal mensen dat aan het coronavirus is overleden de 13.000 gepasseerd. Het afgelopen etmaal steeg het aantal doden met 861 tot 13.729, zei het ministerie van Volksgezondheid.

Het was de grootste dagelijkse stijging in vijf dagen. Verder zijn er 327.608 mensen op het coronavirus getest, van wie 103.093 positief.

Het aantal sterfgevallen in Engelse ziekenhuizen steeg met 740 tot 12.396, zei de nationale gezondheidsdienst. „40 van deze 740 patiënten (tussen 45 en 93 jaar oud) hadden geen onderliggende gezondheidsproblemen”, zei de gezondheidsdienst.

De uitbraak van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk begint zijn hoogtepunt te bereiken, maar het is te vroeg om de lockdown op te heffen, zei minister van Volksgezondheid Matt Hancock donderdag. Als de regering de sociale afstandsmaatregelen zou versoepelen, zou het virus „ongebreideld” verder woekeren, zei hij.

Het Verenigd Koninkrijk heeft het op vier na hoogste officiële dodental van Covid-19 ter wereld, na de Verenigde Staten, Italië, Spanje en Frankrijk, hoewel het alleen gaat om ziekenhuisdoden en het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger is.