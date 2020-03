Aantal Britse coronadoden bijna verdubbeld

De Britse gezondheidsdienst NHS meldt dat sinds vrijdag nog eens tien coronapatiënten in Groot-Brittannië zijn overleden. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal dodelijke slachtoffers in het land. 21 mensen zijn er tot nu toe bezweken aan het longvirus.

Alle tien slachtoffers waren ouder dan zestig en behoorden tot risicogroepen, zei een woordvoerder van de NHS zaterdag. Zij stierven allen in Engeland.

Het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk is volgens de NHS sinds vrijdag met meer dan 300 gevallen toegenomen tot 1140. Ruim 36.000 mensen zijn getest op het virus.